Politie laat 96 chauffeurs blazen Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

09u00 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft bij verschillende alcoholcontroles in zowel Bornem als in Puurs-Sint-Amands 96 chauffeurs laten blazen. Drie chauffeur hadden teveel gedronken, een vierde chauffeur bleek onder invloed van drugs.

Afgelopen weekend werd er onder meer gecontroleerd langs de Sint-Amandsesteenweg in Bornem en langs de Molenstraat, de Coolhemstraat en de Meir in Puurs-Sint-Amands. “Twee chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen”, meldt de lokale politiezone. “Het ging om een chauffeur die teveel had gedronken en positief testte alsook een chauffeur die onder invloed was van drugs.” Verder moest nog één chauffeur zijn rijbewijs inleveren voor drie uur, een tweede chauffeur deed dat voor zes uur.

Tijdens WODCA-controles van de politiezone werd er ook nog een chauffeur geverbaliseerd omdat hij aan het bellen was terwijl hij aan het rijden was en stelde de politie drie parkeerovertreding vast. “Verder bleek één chauffeur niet in orde te zijn met zijn rijbewijs, negeerden drie anderen een inhaalverbod op de N17 en werd er bij één chauffeur een hoeveelheid drugs aangetroffen”, besluit de politiezone. De drugs werd in beslag genomen.