Politie laat 224 chauffeurs een ademtest afleggen TVDZM

08 december 2019

De politiezone Klein-Brabant heeft afgelopen zaterdagavond 224 voertuigen aan de kant gezet. Alle 224 chauffeurs mochten een ademtest afleggen. “Drie bestuurders bliezen alarm. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor drie uur”, luidt het bij de politiezone. “Twee andere chauffeurs bliezen dan weer positief. Een van hen moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uren, het andere rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.”

Tijdens diezelfde controleacties betrapte de politie ook nog twee chauffeurs die hun gordel niet droegen en reed er een bestuurder zonder verlichting. Een vierde chauffeur tot slot bleek niet in orde te zijn met zijn technische keuring. Alle vier kregen een onmiddellijke inning.

De politie stond onder meer opgesteld ter hoogte van het Fort van Liezele en in de omgeving van het station van Puurs. Er werd verder ook nog gecontroleerd in Oppuurs, het centrum van Bornem, Ruisbroek en op de Sint-Amandsesteenweg in Bornem.