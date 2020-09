Politie laat 125 automobilisten blazen bij WODCA-controle Tim Van Der Zeypen

24 september 2020

17u30 0 Bornem Bij een WODCA-controle van de politiezone Klein-Brabant heeft de politie 125 automobilisten laten blazen. Er werden twee chauffeurs betrapt die onder invloed waren van drugs. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Verder mocht een chauffeur die te veel gedronken had zijn rijbewijs inleveren voor zes uur.

De politie stond opgesteld op de Provincialeweg en de M. Massinstraat in Puurs-Sint-Amands. In Bornem werd er gecontroleerd op de Sint-Amandsesteenweg. Naast inbreuken op drugs en alcohol in het verkeer schreef de politie ook nog allerlei andere processen-verbaal uit. Zo werden twee chauffeurs betrapt waarvan de autokeuring was vervallen, droeg een persoon zijn veiligheidsgordel niet, reed iemand met een opgefokte bromfiets en reed een leerling-chauffeur op een moment dat dit niet mocht. Bij een persoon werden er ook nog verschillende hoeveelheden drugs gevonden. Deze werd in beslag genomen.