Politie geeft vandaal nog tot maandag om zich aan te melden: “Hij beschadigde auto met voet van verkeersbord.” Tim Van der Zeypen

04 januari 2020

15u00 2 Bornem De politiezone Klein-Brabant geeft een vandaal nog tot maandag om zichzelf kenbaar te maken. Speurders beschikken over camerabeelden waarop te zien is hoe een fietser, een geparkeerde wagen in de Kloosterstraat beschadigde maar konden hem voorlopig nog niet identificeren. “Wanneer hij dit niet doet voor maandag, zullen we de beelden online plaatsen”, klinkt het bij de politiezone.

De feiten speelden zich af in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 januari 2020. “Omstreeks 4.00 uur is te zien hoe een fietser, komende vanuit het centrum van Bornem, plots stopt in de Kloosterstraat ter hoogte van woning 98”, luidt het bij de politie van Klein-Brabant. “Vervolgens is te zien hoe hij de voet van een tijdelijk verkeersbord neemt en deze uiteindelijk tegen een geparkeerd voertuig gooit.”

Camera’s

De wagen raakte beschadigd en de vandaal fietste vervolgens weg. Het vandalisme werd in beeld gebracht door bewakingscamera’s. De verdachte is ook te zien op de camera’s van de gemeente. Zo zou hij te zien zijn op de camera’s van het centrum van Bornem. De politie bekeek de beelden maar kon de verdachte voorlopig nog niet identificeren. Het roept daarom de vandaal op om zich kenbaar te maken en zichzelf te komen aanbieden op het politiekantoor.

Verspreiden

“Doet hij dat niet, zullen wij de relevante beelden en foto’s op maandag 6 januari verspreiden via onze sociale media en beroep doen op onze inwoners om mee deze verdachte te kunnen identificeren”, zegt de politiezone nog. Inmiddels roept de politie ook zijn inwoners nog op indien iemand verdachte handelingen heeft opgemerkt op het moment van het tijdstip, ervoor of erna in de buurt van de Kloosterstraat, om meteen contact met hen op te nemen. “Dat kan via info@pz-klein-brabant.be en 03/293.22.22", besluit de politiezone Klein-Brabant.