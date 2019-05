Politie flitst chauffeur die met zeventig kilometer per uur op werfzone aan ‘Oude Scheldebrug’ rijdt Tim Van der Zeypen

29 mei 2019

13u58 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft afgelopen dagen verschillende snelheidscontroles gehouden op de N16 ter hoogte van de werfzone aan de Oude Scheldebrug. Die wordt momenteel gerenoveerd. Omwille van veiligheidsredenen telt aan de werken een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Een chauffeur klokte zelfs af op zeventig kilometer per uur en riskeert de intrekking van zijn rijbewijs.

In totaal werden er 1.460 autobestuurders gecontroleerd. 55 chauffeurs respecteerden die snelheidsbeperking niet. 54 van de chauffeurs zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten, één chauffeur zal worden gedagvaard voor de politierechtbank. Hij reed ter hoogte van de werken maar liefst veertig kilometer per uur te snel. Hij riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod.

Maximum vier meter hoog

Ter hoogte van de renovatiewerken telt er ook een hoogtebegrenzing van vier meter. Vrachtwagens die hoger zijn, mogen er dus niet door, uit vrees dat zij de stellingen zouden beschadigen. Afgelopen week moest de brandweer amper een dag na de opening van de brug al uitrukken om er verkeersborden te gaan verwijderen. Deze hingen aan de hoogtebegrenzers om de truckers te waarschuwen, maar werden stukgereden door te hoge vrachtwagens.

“Een buitenlandse vrachtwagenbestuurder werd tijdens de controles op de bon gezwierd. Hij respecteerde de hoogtebeperking niet”, klinkt het bij de politiezone. “Hij moest de geldboete onmiddellijk betalen en rechtsomkeer maken naar de A12.” De politie belooft in de volgende dagen gelijkaardige snelheidscontroles en controles op de hoogtebeperking.