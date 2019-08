Politie flitst 45 chauffeurs, drie anderen negeren rood licht TVDZM

21 augustus 2019

11u10 1

Bij twee snelheidscontroles in zowel Boskant als langs de Brantsedreef, heeft de politie van Klein-Brabant 45 autobestuurders geflitst. Ze negeerden allen de maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. Bij de controle op de Brantsedreef flitste de politie een autobestuurder aan 83 kilometer per uur. Dat is maar lieft 33 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Hij zal het mogelijks mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen en riskeert een rijverbod.

Bij een controleactie in aan het kruispunt van de Dendermondsesteenweg met de Groenstraat in Puurs-Sint-Amands betrapte de politiezone verder ook nog drie chauffeurs die het rode verkeerslicht negeerden. “Een andere chauffeur krijgt binnenkort ook nog een boete omdat hij niet handenvrij aan het bellen was terwijl hij aan het rijden was”, besluit de politiezone. “Een chauffeur krijgt dan weer een onmiddellijke inning omdat hij aan een doorlopende witte lijn een ander voertuig inhaalde.”