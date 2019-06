Politie flitst 45 autobestuurders TVDZM

28 juni 2019

08u05 0

Zowel in Bornem als in Puurs-Sint-Amands heeft de lokale politiezone van Klein-Brabant een snelheidscontrole uitgevoerd. Op de Molenveldweg in Bornem werden er een autobestuurder geflitst aan 82 kilometer per uur. Dat is maar liefst 32 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Hij zal het binnenkort aan de politierechter mogen gaan uitleggen. Ook in Puurs-Sint-Amands werd er een extreme snelheidsduivel geflitst. In Molenheide werd dan weer een chauffeur geflitst aan tachtig kilometer per uur. Ook hier telt er maar een maximaal toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. In totaal werden er op beide controleposten 292 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Naast de twee extreme hardrijders, werden er nog 43 andere chauffeur geflitst.