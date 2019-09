Politie flitst 1 op 4 chauffeurs in schoolomgeving TVDZM

15 september 2019

11u35 0 Bornem Op acht plaatsen in Bornem en Puurs-Sint-Amands heeft de politie van Klein-Brabant afgelopen week snelheidscontroles gehouden. Het ging om schoolomgevingen en dus plaatsen waar er maximum dertig kilometer per uur mocht worden gereden.

1 op 4 chauffeurs respecteerde die snelheid niet en werd dus geverbaliseerd. De politie controleerde afgelopen week maar liefst 454 autobestuurders. “De controles vonden tekens plaats bij het begin van de schooltijd ofwel bij het einde ervan”, meldt de politiezone. Van alle gecontroleerde chauffeurs reden de 112 te snel. Zij mogen allemaal een proces-verbaal in de brievenbus verwachten. De politie kondigt tot slot nog aan om gelijkaardige snelheidscontroles in schoolomgevingen ook in de komende weken te herhalen.