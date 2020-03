Politie controleert of inwoners zich aan opgelegde maatregelen houden: zes pv’s voor samenscholing Tim Van Der Zeypen

25 maart 2020

Zowel in Puurs-Sint-Amands als in Bornem houdt de lokale politie sinds vorige week woensdag een oogje in het zeil en controleert het of zijn inwoners zich houden aan de opgelegde maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus. Op een week tijd werden er in totaal zes proces-verbalen uitgeschreven. Het ging allemaal om gevallen waar er werd samengetroept. De zes personen riskeren nu allemaal een geldboete. Die kan oplopen tot zo’n 4.000 euro. Net zoals bij andere politiezone’s wordt er zowel in Puurs-Sint-Amands als in Bornem niet onmiddellijk geverbaliseerd maar eerst gesensibiliseerd en wordt er ook steeds eerst een verwittiging gegeven.