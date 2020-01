Politie controleert 715 chauffeurs tijdens alcoholcontrole: “Twee chauffeurs hadden gedronken, een bestuurder was onder invloed van drugs” TVDZM

14 januari 2020

10u10 0

De politie van Klein-Brabant heeft afgelopen weekend deelgenomen aan ‘het weekend zonder alcohol’. Tijdens drie controles in Bornem en bij vier controles in Puurs-Sint-Amands, moesten in totaal 715 autobestuurders een ademtest afleggen. “Twee autobestuurders bliezen alarm. Zij moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur”, meldt de lokale politiezone Klein-Brabant. “Er werd ook een chauffeur betrapt die onder invloed reed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.” Tijdens diezelfde controles werden ook nog een vijftal verkeersinbreuken vastgesteld. De vijf chauffeurs kregen elk een proces-verbaal mee naar huis. De politie betrapte tot slot ook nog een chauffeur die rond reed met een niet verzekerd voertuig.