Politie controleert 712 autobestuurders op snelheid

11 juli 2019

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft de afgelopen dagen 712 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Het deed dat onder meer langs de Achterweidestraat in Bornem en zowel op de Kimpelberg als in de Schipstraat in Puurs-Sint-Amands. Op alle drie plaatsen telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. In totaal werden er 38 chauffeurs geflitst. Zij krijgen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus.