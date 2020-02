Politie controleert 4.235 chauffeurs op snelheid in Klein-Brabant TVDZM

11 februari 2020

08u40 0

In Klein-Brabant heeft de politie in totaal 4.235 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Zo werd er geflitst op negen locaties in Puurs-Sint-Amands en langs zes plaatsen in Bornem. In Puurs-Sint-Amands hielden 2.003 chauffeurs zich aan de maximum toegelaten snelheid. Er werd onder meer gecontroleerd in Kleine-Amer (zone dertig), langs de Dendermondsesteenweg (zone zeventig) en op de Rijksweg N16 richting Sint-Niklaas (zone negentig). Bij de controles in Bornem flitste de politie dan weer 147 chauffeurs. Hier stond de politiehonden andere opgesteld langs de Scheldestraat (zone dertig) en in de Weertstraat (zone vijftig).