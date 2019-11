Politie controleert 3.122 chauffeurs op snelheid TVDZM

19 november 2019

09u50 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft afgelopen weekend op verschillende plaatsen een snelheidscontrole gehouden. Tijdens die snelheidscontroles werden er in totaal 3.122 chauffeurs gecontroleerd.

Zo werd er in Bornem onder meer gecontroleerd langs de Puursesteenweg en in de Weerstraat. Hier telt er telkens een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. Ook op de N16 in Bornem en in beide richtingen werd er gecontroleerd. Hier mogen autobestuurder maximum negentig kilometer per uur rijden.

Net als in Bornem, werd er ook uitgebreid gecontroleerd in Puurs-Sint-Amands. Zo stond de politie onder meer opgesteld in Molenheide en langs de Coolhemstraat. Hier mag er niet sneller dan vijftig kilometer per uur worden gereden. Tot slot werd er ook nog gecontroleerd op de Dendermondsesteenweg (N17). Hier telt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Van de meer dan 3.000 gecontroleerde chauffeurs, hielden er zich 280 niet aan de snelheid. Zij krijgen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus.