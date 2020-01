Politie controleert 1.422 autobestuurders op snelheid TVDZM

15 januari 2020

17u15 0 Bornem De politiezone van Klein-Brabant zet zich deze maand in op verkeersveiligheid en controleerde de afgelopen dagen 1.433 autobestuurders. De politie stond onder meer opgesteld langs de Denderondsesteenweg, in Molenheide en op de Puursesteenweg.

Tijdens de controle-actie op de Dendermondsesteenweg werden er 26 chauffeurs geflitst. Zij reden allen sneller dan zeventig kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 98 kilometer per uur. De chauffeur mag zich binnenkort verwachten aan een gepeperd proces-verbaal. Langs de Molenheide, waar een snelheidsbeperking telt van vijftig kilometer per uur, werd een chauffeur geflitst aan 78 kilometer per uur. Hij zal net zoals 34 anderen een boete in de brievenbus mogen verwachten. Tot slot werd er ook nog gecontroleerd langs de Puursesteenweg. Ook hier mag er niet sneller dan vijftig kilometer per uur worden gereden. 26 chauffeurs respecteerden die snelheid niet. Een ervan werd geflitst aan 81 kilometer per uur. Dat is maar liefst 31 kilometer per uur te snel. “Ook de komende dagen zullen wij snelheidscontroles uitvoeren”, luidt het bij de politiezone Klein-Brabant. “De komende weken zullen wij ook controles gaan uitvoeren in zones dertig.”