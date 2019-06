Politie betrapt opnieuw te hoge vrachtwagen en snelheidsduivel op Oude Scheldebrug TVDZM

12 juni 2019

08u45 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft opnieuw een controle-actie gehouden ter hoogte van de werfzone aan de Oude Scheldebrug in Bornem. Die wordt momenteel gerenoveerd. Naast snelheidscontroles, controleerde de politie ook nog op te hoge vrachtwagens die de hoogtebegrenzers negeerden.

Bij de controleactie werden in totaal 1.011 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Om de arbeiders niet in gevaar te brengen, telt er momenteel een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Van alle gecontroleerde chauffeurs respecteerden er dertig die snelheidsbeperking niet. “Een autobestuurder werd geflitst terwijl hij maar liefst 70 kilometer per uur reed”, klinkt het bij de lokale politiezone. Hij zal het binnenkort gaan mogen uitleggen op de politierechtbank en riskeert naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot zo’n 3.000 euro.

Naast autobestuurders controleerde de politie ook of de maximale hoogte aan de werfzone werd gerespecteerd. Omwille van de renovatiewerken staan er momenteel ook stellingen ter hoogte van de werfzone. Om die niet stuk te rijden, zijn vrachtwagens hoger dan vier meter verboden op de burg en moeten zij omrijden. Alleen werd die maximale hoogte niet altijd gerespecteerd. Sinds de opening van de brug, werd er al meermaals tegen de hoogtebegrenzer gereden of werden er er al meerdere truckers beboet. Ook bij de controle-actie van gisteren verbaliseerden de agenten een vrachtwagenbestuurder. “Hij wou met een te hoge vrachtwagen de brug oprijden”, luidt het. “Na het verbaliseren, hebben we hem teruggestuurd richting A12.”

GSM achter stuur

Tot slot betrapte de politie ook nog 22 chauffeurs die hun gsm gebruikten achter het stuur. Ook zijn zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten en zullen een boete fan 116 euro moeten betalen.