Politie betrapt dronken autobestuurders

09 augustus 2019

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft drie dronken autobestuurders betrapt. In Bornem, langs de Barelveldweg, blies een chauffeur positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Langs de Heide in Puurs-Sint-Amands en op de Temsesteenweg werden er dan weer twee chauffeurs betrapt die ‘alarm’ bliezen. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor drie uur. Tot slot werden er nog twee bromfietsers opgemerkt die rondreden met een opgefokte bromfiets. De twee bromfietsen werd in beslag genomen.