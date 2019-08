Politie betrapt drie bestuurders onder invloed TVDZM

18 augustus 2019

15u00 0

De lokale politie Klein-Brabant heeft drie dronken bestuurders betrapt. Ze deden dat bij verschillende controles in onder meer de Paardenstraat in Bornem, de Bloemenlaan en Pandgatheide in Puurs-Sint-Amands. De autobestuurder die positief blies in de Paardenstraat verloor zijn rijbewijs voor zes uur. Datzelfde gebeurde ook bij de chauffeur die tegen de lamp liep in de Bloemenlaan. Tot slot moest de bestuurder die werd tegengehouden in de Pandgatheide zijn rijbewijs inleveren voor drie uur. Daar werden in totaal vier autobestuurders gecontroleerd. De drie anderen bliezen allemaal safe.