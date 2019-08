Politie betrapt 140 snelheidsduivels: “Eén chauffeur reed 47 kilometer per uur te snel” TVDZM

26 augustus 2019

08u30 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft bij vier verschillende snelheidscontroles in totaal 140 autobestuurders geflitst. Een van de chauffeurs riskeert een dagvaarding voor de politierechtbank.

De autobestuurder werd geflitst op de Oppuursesteenweg in Bornem. Hij reed maar liefst 47 kilometer per uur te snel. Op de Oppuursesteenweg telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. De man riskeert nu een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. Tijdens de controleactie werden er naast de snelheidsduivel nog 19 andere autobestuurders geflitst. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. Nog in Bornem werd er ook gecontroleerd op de Rijksweg (N16). Daar werden er 1.305 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid, 94 ervan reden te snel. “Een chauffeur werd geflitst aan 138 kilometer per uur“, luidt het bij de politiezone. “Dat is maar liefst 44 kilometer per uur te snel.” Tot slot controleerde de politie ook nog 301 autobestuurders in Puurs-Sint-Amands. De politie stond er opgesteld in de Lichterstraat en in de Wolfstraat. 26 chauffeurs hielden er zich niet aan de snelheid.