Plaatsing camera’s loopt vertraging op door corona: “In 2021 breiden we netwerk verder uit” Els Dalemans

16 september 2020

18u33 0 Bornem De plaatsing van enkele bijkomende bewakingscamera’s op overlastgevoelige plaatsen in Bornem en Puurs-Sint-Amands liep vertraging op door de coronacrisis. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA) aan gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang). “In 2021 krijgt onder andere de Boomstraat wél een camera.”

“We hebben allemaal weet van verschillende vormen van overlast in onze gemeente, het bestuur had daarom samen met de lokale politie van Klein-Brabant meerdere ‘hotspots’ of probleempunten aangeduid. Op deze locaties - zoals de stationsomgeving, recreatiedomein Breeven en meer - waren extra inspanningen gepland om de overlast in te dijken”, zegt Verheyden.

Boomstraat

“Maar ik verneem dat het budget van 12.500 euro, voorzien voor de plaatsing van bijkomende bewakingscamera’s, nog niet is gebruikt. Het plan was om in 2020 al zeker een camera te plaatsen in de Boomstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Ruiterstraat en Nieuwstraat. 2020 is bijna om, het voorbereidende werk werd gedaan, maar een camera is nog steeds niet te zien.”

“Bovendien was er sprake van het bestraffen van deze vormen van overlast met bijkomende GAS-sancties, ook dit project blijkt nog niet opgestart te zijn. Ik verneem dat de dossiers wel worden opgevolgd, maar er wordt nog niet gesanctioneerd. Wat is hiervan dan het nut? Zo los je toch geen problemen op.”

Op heterdaad

“Er werd zeker wél actie ondernomen en kordaat opgetreden op bepaalde ‘hotspots’ in onze gemeente, ook het aantal boetes is toegenomen”, verdedigt Joos zich. “Onder andere aan de kerkberm in Mariekerke, waar een kat-en-muisspel tussen jongeren en politie aan de gang was- werd de overlast aangepakt. Maar de coronacrisis en ‘vakantie in eigen land’ zorgen op verschillende plaatsen voor meer mensen of meer afval, en sluikstorters op heterdaad betrappen is nu eenmaal heel moeilijk.”

Versnelling hoger

“Daarom schakelen we in 2021 een versnelling hoger. De camera in de Boomstraat werd inderdaad niét geplaatst, er waren binnen onze politiezone enkele interne verschuivingen en de coronacrisis zorgde ook voor een grotere werklast. Ook in Puurs-Sint-Amands ontbreekt om die reden een eerder geplande camera. Volgend jaar worden deze exemplaren zeker geplaatst, ik pleitte er bij de ook voor om in recreatiedomein Breeven meteen ook een vaste camera te plaatsen. Om het toenemende probleem van sluikstorten aan te pakken, vroegen we bovendien om een bijkomende vaste mobiele camera.”