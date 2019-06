Personeel op de planken tijdens grote 'revue' in Seniorencentrum OLV Els Dalemans

21 juni 2019

19u13 0 Bornem De bewoners van Seniorencentrum OLV in Bornem werden vrijdagnamiddag getrakteerd op een heuse revue. De medewerkers, vrijwilligers en enkele familieleden oefenden verschillende acts in, en brachten die voor een enthousiast publiek.

“Onze bewoners houden enorm van muziek, daarom proberen we dit altijd te verwerken in onze activiteiten. Dit keer gingen we er helemaal voor, met een show vol dans, muziek, gedichten en héél veel ambiance en humor”, zegt Lesly Gosse van SOLV.

“Alle personeelsleden mochten deelnemen: verpleging, administratie, zélfs onze directeur waagde zich op het podium. Collega’s spraken de voorbije weken af om samen acts in te oefenen, we zochten onze kostuums bijeen, in de gangen werd opvallend veel gezongen en geneuried. Het was een hele fijn gevoel om samen naar de revue toe te werken, ook de bewoners waren enorm nieuwsgierig.”

Ook Gosse zelf stond vrijdag op het podium. “Ik droeg een gedicht voor én verkleedde me als paus voor het lied ‘Zeg kwezelke wilde gij dansen’ van Sam Gooris. Ook de collega’s kozen voor bekende hits uit de oude doos, onze bewoners kunnen deze vlot meezingen en zaten overduidelijk te genieten.”