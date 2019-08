Perimeter ingesteld op Seveso-bedrijf: “Toxische gassen vrijgekomen in zeecontainer” Tim Van der Zeypen

08 augustus 2019

13u36 0 Bornem Op de terreinen van Sevesobedrijf Pelsis langs de industrieweg in Bornem is er vanochtend een perimeter ingesteld nadat een fles met toxisch gas was vrijgekomen in een zeecontainer. Niemand moest geëvacueerd worden, er raakte ook niemand gewond. De brandweer is momenteel wel ter plaatse en bekijkt hoe het de situatie kan oplossen.

Medewerkers van het bedrijf stelde donderdagochtend zelf het lek vast. Gelet op de veiligheidsvoorschriften in het Sevesobedrijf moeten er eerst metingen worden uitgevoerd aan de container voor deze geopend kunnen worden. Het was tijdens die metingen dat er een lek werd vastgesteld. Hulpdiensten werden verwittigd en zowel de lokale politie van Klein-Brabant als de brandweer van Hulpverleningszone Rivierenland kwamen ter plaatse. “De weg werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer en op de terreinen van het bedrijf werd er een veiligheidsperimeter ingesteld van zo’n 25 meter rond de zeecontainer”, luidt het bij de hulpdiensten.

Toxisch gas

Er werden metingen uitgevoerd en daaruit bleek dat het gelekte gas in de zeecontainer toxisch was. Het ging om sulfurylfluoride. Een gas dat wordt toegevoegd aan insecticide of aan producten om zeecontainers te ontsmetten. Het inademen van het gas kan dodelijk zijn of de organen aantasten. Omdat de lekkende gasfles tijdig werd opgemerkt, raakte niemand gewond. Voorlopig moeten de werknemers van het bedrijf ook nog niet worden geëvacueerd. Ook voor de arbeiders van naastgelegen bedrijven is er momenteel nog geen gevaar.

AGS

In de zeecontainer staan naar verluidt in totaal zo’n 144 flessen met hetzelfde gas. Zij werden in de loop van donderdagochtend geleverd nadat ze per boot vanuit Amerika werden vervoerd. “Er is een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer ter plaatse gestuurd om de situatie te bekijken”, klinkt het nog bij de hulpdiensten. Momenteel wordt er onder meer onderzocht hoe het lek in de gasfles is kunnen ontstaan. Het is ook nog niet duidelijk wat er met de container gaat gebeuren en of de hele container opnieuw naar Amerika moet worden teruggestuurd.