Pastoor Patrick keert (heel even) terug naar Hingene: “Ik ben hier een stukje van mijn hart verloren” Els Dalemans

23 mei 2019

19u02 0 Bornem In 2014 vertrok pastoor Patrick Maervoet (59) uit Klein-Brabant. Nu vijf jaar later keert ‘mijnheer pastoor’ heel even terug, want hij krijgt in juni een rol tijdens de Kasteelfeesten op domein d’Ursel in Hingene (Bornem). “Dit voelt altijd weer als thuiskomen, ik ben hier een stukje van mijn hart verloren.”

De Kasteelfeesten keren op zondag 16 juni terug naar 1873, voor het doopfeest van graaf Robert d’Ursel. De gasten worden op het domein ontvangen met muziek en dans, een victoriaanse kermis en een nostalgisch circus. “De hoofdrolspelers van het doopfeest vonden we eerder al. De tweelingmeisjes Leonie en Feline Maes uit Hingene zullen samen die de rol van onze kleine Robert spelen, Maar we moesten natuurlijk nog een pastoor vinden om Robert te dopen”, zegt directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger.

“We namen contact op met Patrick Maervoet, die tien jaar lang elf parochies in Bornem en Sint-Amands leidde. Hij nam tijdens de Kasteelfeesten in 2012 ook al de rol van bisschop op zich om een 18de-eeuws huwelijk te bezegelen. Maar in 2014 vertrok onze pastoor Patrick: op vraag van bisschop Leon Lemmens werd hij federatiepastoor van Herent, Kampenhout en Kortenberg. Hij gaf zijn groot afscheidsfeest - in ware Fata Morgana-stijl - in ons park. Het werd na vijf jaar hoog tijd om Patrick even terug naar Klein-Brabant te halen.”

Pastoor Patrick zelf kijkt enorm uit naar de Kasteelfeesten. “Ik heb altijd van Klein-Brabant gehouden, ik ben hier een stukje van mijn hart verloren. Deze streek ademt rust uit, altijd weer wanneer ik hier kom krijg ik een vakantiegevoel. Ik nam ook 9 keer deel aan de Dodentocht, om gezondheidsredenen ga ik de 50ste editie dit jaar echter overslaan.”

“Toen ik hier pastoor was, woonde ik tien jaar lang in de pastorie in Hingene. Ik was dus letterlijk de meest nabije buurman van het kasteel en voelde mij zelfs een beetje mee kasteelheer. Dagelijks kon ik mee genieten van het mooie park en van de joviale van de babbels met de buren. Ik hoop al die bekende gezichten tijdens de Kasteelfeesten nog eens terug te zien.”

Pastoor Patrick staat er tijdens het doopfeest niet alleen voor. Hij krijgt hulp van Hugo Spiessens en Roger Laisnez van de parochie van Hingene, die al volop de nodige kleding en attributen aan het verzamelen zijn. “We mogen 2 habijten van de Bornemse abdij lenen voor de paters, 2 kostuums van misdienaars uit de kerk van Hingene en ook de ‘suisse’ -de ordebewaker in de kerk- zal niet ontbreken... De zeer essentiële doopvont brengt pastoor Patrick mee vanuit Herent.”

Patrick Maervoet belooft het na de Kasteelfeesten nog drukker te krijgen. “Ik kreeg alweer een nieuwe opdracht: kardinaal De Kesel benoemde mij als deken van de nieuwe pastorale regio Leuven. Ik word verantwoordelijk voor de pastorale ondersteuning van een nog grotere ploeg en gebied. Ik blijf dus ‘herderen’, maar op een ander niveau.”