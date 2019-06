Passie 2.0 2.0 stelt eigen Passiebier voor Els Dalemans

11 juni 2019

10u22 0 Bornem Cultuurkring De Meivis uit Mariekerke (Bornem), de vereniging achter het vernieuwde passiespel PASSIE 2.0 2.0, liet een eigen Passiebier brouwen.

“Volgend jaar met Pasen is het zover: dan wordt PASSIE 2.0 2.0 tien keer opgevoerd op de Scheldedijk in Mariekerke. Ons vernieuwde Passiespel belooft een groot klank- en lichtspektakel te worden, en aan zo’n organisatie zijn natuurlijk heel wat kosten verbonden. Om het geheel betaalbaar te houden, lieten we een passend bier brouwen: het Passiebier 2.0 2.0.”, zegt Raf Joos van Cultuurkring De Meivis.

“We klopten aan bij Frederik Jurriens van De Meester–Brouwer uit Puurs-Sint-Amands. We vroegen hem om een kwaliteitsbier te maken, dat gedronken kan worden door een grote doelgroep, zowel vrouwen als mannen. Het was zoeken naar een evenwicht tussen niet te zoet en niet te bitter, en met geen al te hoog alcoholgehalte. Samen zochten we naar de beste gerst, hop en gist en vanzelfsprekend werd er daarna veel geproefd en vergeleken. Het resultaat is dit Passiebier.”

“We schonken ons Passiebier al op het Palingfestival in Mariekerke, en de eerste reacties zijn lovend. Wie het bier ook wil proeven, kan dit tijdens Hoogtij in Kasteel D’Ursel op zondag 16 juni en op het Vis en Folklorefestival van Mariekerke op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Verder vind je het Passiebier bij verschillende horeca- en speciaalzaken in het Scheldeland, bestellen kan ook via www.passie2020.eu.”