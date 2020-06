Passie 2.0 2.0 annuleert nu ook voorstellingen in september: “Onzekerheid blijft te groot” Els Dalemans

18 juni 2020

14u16 2 Bornem Het Het volledig vernieuwde Passie 2.0 2.0 0 ‘De zoon van een timmerman’ wordt voor de tweede keer uitgesteld. “We verplaatsten onze voorstellingen eerder van april naar september, maar we vrezen dat de coronamaatregelen het ons ook dan nog te moeilijk zullen maken. Hopelijk lukt het ons in april 2021 wél”, zegt Raf Joos van cultuurkring De Meivis.

Net als vele andere activiteiten, werden ook de voorstellingen van Passie 2.0 2.0 geannuleerd omwille van de coronacrisis. De première op 3 april werd verschoven naar 17 september, het nodige materiaal werd opnieuw gereserveerd en de repetities werden ingepland. Maar door de blijvende onzekerheid moet de organisatie nu een tweede keer een moeilijke knoop doorhakken.

100 toeschouwers

“We nemen deze beslissing met pijn in het hart, want al onze acteurs en vrijwilligers hebben samen zo hard gewerkt aan dit project. Maar de onzekerheid blijft te groot: we weten nog altijd niet aan welke maatregelen we ons in september zullen moeten houden. Als we de social distancing van anderhalve meter moeten garanderen, kunnen er maar 100 toeschouwers op de tribune in plaats van 400. Onze 150 acteurs ver genoeg uit elkaar houden op het podium is ook onbegonnen werk”, zegt Joos.

April 2021

“We mikken nu op april 2021, maar ook over die periode hebben we nog geen 100 procent zekerheid. We zullen de komende maanden moeten afwachten wat het nieuwe ‘normaal’ wordt. We hebben ongeveer zes maanden nodig om alles weer op te starten, repetities in te plannen, de nodige promo te maken en meer. We zijn voorzichtig, omdat wel al enkele tienduizenden euro’s aan kosten maakten, en we willen de volledige spaarpot van Passie 2.0 2.0 0 niet opwerken aan de coronacrisis.”

Financiële steun

“Wie al tickets voor Passie 2.0 2.0 kocht, heeft twee opties. Ofwel vraag je via cultuurcentrum Ter Dilft een terugbetaling, ofwel doe je een gift en krijg je in ruil kaarten voor de volgende speelperiode. Wie voor deze optie kiest, geeft ons meteen wat meer financiële ademruimte.”

www.passie2020.eu