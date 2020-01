Pand van café 'De Blauwe Koe' staat te koop Els Dalemans

27 januari 2020

16u04 0 Bornem Het pand van café De Blauwe Koe in de Leopoldstraat in Hingene (Bornem) staat te koop. De uitbaters verhuisden hun zaak in het voorjaar van 2018 van Hingene naar de Barelstraat in Bornem na een felle burenruzie.

“Dit charmante pand uit 1870, met een café en woonst vooraan en een ruime tuin achteraan, is al sinds mensenheugenis een volksherberg. Vroeger heette het café ‘Oud Brussel’, een verwijzing naar het amberkleurige bier dat de plaatselijke brouwerij Scaldis in Hingene brouwde tot 1962. Tot eind jaren 1980 vond je hier zelfs twéé handelszaken onder één dak: een herberg gecombineerd met een kapperszaak”, zegt vastgoedmakelaar Maja Dedecker.

Slachtoffer van eigen succes

“Nadat deze herbergier en kapster het pand verlieten, wijzigde de naam van het café meermaals tot het uiteindelijk ‘De Blauwe Koe’ werd. Deze zaak draaide enorm goed, en werd zelfs verkozen tot beste café van de gemeente Bornem in 2017. Jammer genoeg werd De Blauwe Koe ook het slachtoffer van eigen succes. Enkele buurtbewoners trokken naar de rechtbank omdat volgens hen de overlast te groot was.”

Geen kandidaten

De uitbaters van De Blauwe Koe kregen strikte voorwaarden opgelegd, met bijhorende dwangsommen. Daarop besloten zij te verhuizen, Het Panhuis in de Barelstraat bleek dé ideale locatie voor De Blauwe Koe 2.0. Sinds die verhuis in juni 2018 staat het pand in Hingene leeg en te huur. “Het voorbije anderhalf jaar was er spijtig genoeg geen interesse, er bood zich niet één nieuwe kandidaat-uitbater aan. Daarom heeft de eigenaar nu beslist om het pand te verkopen.”

“De vraagprijs voor het café met woonst op een perceel van 730m² is 320.000 euro. Het pand heeft nood aan een grondige renovatie, maar de ligging op wandelafstand van het park d’Ursel is een grote troef.” Meer info: www.treetops.be.