Palingfestival ontvangt 12.500 lekkerbekken: “6.500 kilogram paling verorberd” Antoon Verbeeck

10 juni 2019

19u03 0 Bornem Het Palingfestival in Mariekerke bij Bornem blikt tevreden terug op de 48ste editie van het traditionele eetfestijn. 12.500 bezoekers genoten van paling in ‘t groen op zijn Mariekerks of een portie balletjes met krieken. 6.500 kilogram paling ging van de kookpot richting het bord.

Op zaterdag trok het festival iets trager op gang dan anders. De hevige rukwinden die door de regio trokken waren de spelbreker. De organisatie, die konden rekenen op de hulp van 600 vrijwilligers, liet het niet aan het hart komen, verstevigde de tent, en maakte er toch nog een geslaagde editie van. Maandag was het opnieuw aanschuiven voor een plaatsje in de feesttent op het Kouterplein.

“Op zaterdag verkozen heel wat mensen om hun paling te komen afhalen, in plaats voor hier in de tent te komen eten. De felle rukwinden zaten daar voor iets tussen”, zegt Danny Luyckx, voorzitter van de vzw Palingfestival Mariekerke. “Onze zondag en maandag maakten de mindere zaterdag meer dan goed. In totaal zijn er hier zo’n 12.500 bezoekers geweest, vergelijkbaar met vorig jaar. Samen aten ze 6.500 kilogram aan paling.”

Al 48 jaar

Een trouwe klant van het Palingfestival is de 54-jarige Patrick Loosen uit Berchem. Hij kwam op zaterdagnamiddag voor zijn portie paling in ‘t groen op zijn Mariekerks. “Ik kom hier al 48 jaar. De eerste keer was ik zes jaar. Sindsdien is het een jaarlijkse gewoonte. Het nostalgische, de sfeer en natuurlijk de paling: het doet me ieder jaar terugkeren. Dan maak ik er een mooie dag van, met naast het Palingfestival ook nog een boottocht op de Schelde”, legt Patrick uit. “Vroeger stond er ook alleen maar zout op tafel, maar daar kwam verandering in toen ik in het evaluatieformulier noteerde dat peper niet zou misstaan op tafel. Ik mag dus zeggen dat ik een kleine bijdrage had in de geschiedenis van het festival”, knipoogt de Berchemnaar.

Voor Freddy De Block en Mieke Meirlaen uit Wintam was het dan weer de eerste keer dat ze plaatsnamen in de feesttent. “Puur toeval. We halen al verschillende jaren onze porties af, maar dit jaar hadden we het idee om eens te gaan eten. Het is nu heel rustig in de tent, dus we hebben niet lang moeten wachten. De paling is trouwens heel lekker”, vertelt Freddy.

Jubileum

Mieke hield het dan weer bij een portie warme balletjes met kriekjes, het alternatief voor wie geen paling lust of gewoon zin had in iets anders. Die deden het uiteraard minder goed dan de paling. Zo’n 1.200 porties balletjes werden verkocht. De opbrengst van het Palingfestival gaat zoals vanouds naar goede doelen, dit jaar zijn dat er twintig. “In 2021 zijn we aan onze 50ste editie toe. Uiteraard wordt dat een groot feest. De voorbereidingen zijn nu al gestart, maar we zijn er nog niet uit over hoe we het precies gaan aanpakken”, besluit Luyckx.