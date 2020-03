Palingfestival annuleert 49ste editie: “Goede doelen lopen samen meer dan 100.000 euro mis” Els Dalemans

24 maart 2020

13u50 0 Bornem De 49ste editie van het Palingfestival, het driedaagse eetfestijn voor het goede doel in Mariekerke (Bornem), wordt geannuleerd. “Het pinksterweekend eind mei lijkt nog veraf, maar we moeten nu al de nodige bestellingen plaatsen. Het risico lijkt ons te groot, maar het voelt erg vreemd om voor het eerst geen 100.000 euro voor onze goede doelen te kunnen inzamelen”, zegt voorzitter Danny Luyckx.

600 vrijwilligers die op drie dagen tijd zo’n 6.500 kilogram paling bereiden voor 12.500 bezoekers, om daarna meer dan 100.000 euro te verdelen onder 20 goede doelen. De cijfers waar het Palingfestival in Mariekerke jaar na jaar mee kan uitpakken, zijn ronduit indrukwekkend. Maar in 2020 zal er, voor het eerst in 49 jaar, eind mei géén tent worden opgebouwd op het Kouterplein. Ook het Palingfestival wordt immers geschrapt omwille van het coronavirus.

70% senioren

“Ons eetfestijn zou dit jaar plaatsvinden op 30 en 31 mei en 1 juni. We moeten dus nú de bestellingen plaatsen, maar de kans dat de coronacrisis om dat moment helemaal voorbij zal zijn lijkt ons klein. Als we Marc Van Ranst mogen geloven, zal het pas in de loop van de maand mei weer een beetje de goede richting uit gaan. Wij denken dat heel wat mensen dan nog een tijdje bang zullen blijven om besmet te geraken. Bovendien zijn maar liefst 70 procent van de bezoekers van het Palingfestival senioren, net de kwetsbare risicogroep”, aldus Luyckx.

Schadevergoeding

“We willen ook niet nu 5.000 kilogram paling bestellen, afspraken maken met de brouwer en de tent bestellen, om over enkele weken te moeten annuleren en duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen. Dat geld kunnen we beter in kas houden om later uit te delen aan de goede doelen. Het Palingfestival op een later moment dit jaar organiseren, is ook moeilijk. We moeten een vrij weekend vinden met 3 aaneengesloten dagen waarop voldoende medewerkers beschikbaar zijn én nog in het palingseizoen. Anders wordt de vis te duur en onze opbrengst meteen een pak kleiner.”

“Een Palingfestival met enkel afhaaldienst organiseren lijkt ons ook zinloos: dan moeten mensen zich nog altijd verplaatsen en in de rij staan aanschuiven voor hun portie, en is ook het risico voor onze medewerkers nog altijd even groot… Er zit niets anders op dan de editie van dit jaar af te lassen, en het 49ste Palingfestival te organiseren op 22, 23 en 24 mei 2021.”

