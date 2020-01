Paard raakt klem en overlijdt in beek, buurt is overlast beu: “Merrie was gevlucht voor geknal van de jagers”

Els Dalemans

20 januari 2020

19u59 25 Bornem Een merrie sukkelde zondag in een beek in Weert (Bornem), opgeschrikt door de schoten van een groep jagers. “Het arme dier zat vast, raakte onderkoeld en stierf”, zegt Debby Reyniers, die het incident postte op sociale media. Meteen werd haar bericht gedeeld door duizenden mensen: “Ik las al tientallen soortgelijke verhalen, de Bornemnaars zijn de jagers die ons dorp onveilig maken duidelijk meer dan beu.”

“Dagelijks wandel ik met mijn hond door de Appeldijkstraat in Weert, waar in een van de weilanden een bruine merrie staat. Maar zondag zag ik iets helemaal anders: het dier was net door de eigenaars uit de gracht getrokken en lag roerloos op het gras. Het paard was blijkbaar in paniek geraakt door de schoten gelost door groep jagers en op hol geslagen. Zo was het in de beek gesukkeld waar het vast kwam te zitten, door de kou onderkoeld raakte en overleed”, zegt Reyniers.

Oorlogsgebied

“Twee weken geleden vond ik in mijn eigen tuin ook een klein hertje, dat ik de dagen voordien met moeder en vader meermaals zag rondlopen. Maar die vrijdag lag ook dat hertje dood op het gras, nadat het was opgeschrikt door schoten en ging lopen voor zijn leven. Vermoedelijk heeft het hart van het dier het begeven door stress en angst. Toen ik deze twee verhalen postte op Facebook, kwamen de tongen los. Tientallen Bornemnaars deelden niet alleen mijn bericht, maar vertelden ook hún verhalen. Als je die allemaal samenvoegt, lijkt het wel alsof we in oorlogsgebied leven.”

Vuurwerk

“Buurtbewoners getuigen over kogels in hun achterdeur, hagel die tegen de ramen ketst of rond hun oren fluit, jagers die tot vlakbij de huizen achter de fazanten aan zitten, wandelaars die klemmen vinden of fietsers die moeten uitkijken wanneer ze alleen door het bos rijden... Vuurwerk afschieten gebeurt niet meer om dieren te sparen, je mag op zondag zelfs niet je gras afrijden. Maar jagers mogen ons op die rustdag blijkbaar wel om half 8 wakker maken met hun geknal. Ze moeten zelfs niet meer op voorhand laten weten wanneer ze precies gaan jagen.”

Onaantastbaar

“In het verleden gingen al vele inwoners regelmatig bij het gemeentebestuur en de politie klagen. De processen-verbaal werden hogerop echter steeds geseponeerd. Het is absurd wat deze jagers gedaan krijgen, alsof ze onaantastbaar zijn. Maar de situatie wordt alsmaar gevaarlijker. De gemeente Bornem en heel wat inwoners schrapten hun gronden als jachtgebied. In Nederland is de jacht ondertussen verboden, dus plots duiken er hier meer en meer gele nummerplaten op. Dit maakt dat de jagers moeten met meer mensen in een veel kleiner gebied jagen, de kans dat het ook écht slecht afloopt wordt alsmaar groter.”

Dringend overleg

Burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA) begrijpt de verontwaardiging. “Ik heb onze politiemensen dan ook gevraagd om dit dossier verder uit te werken. We krijgen inderdaad regelmatig soortgelijke meldingen, over overlast en roekeloos gedrag. Als gemeentebestuur kunnen we op zulke momenten maar weinig doen, het is aan het gerecht en de hogere overheid om in te grijpen. Maar er is duidelijk dringend overleg nodig met alle betrokkenen, ik ga daar de komende dagen dan ook zeker voor ijveren.”