Oudste wandelaar Hendrik Dupont (90) wandelt 31ste Dodentocht uit Els Dalemans

10 augustus 2019

Hendrik Dupont uit Brasschaat (90), de oudste deelnemer aan de jubileumeditie van de Dodentocht, wandelde zaterdagavond om 18.37 uur over de eindmeet. Hij legde de tocht af met een gemiddelde snelheid van 4,6 kilometer per uur. Bij zijn aankomst in Bornem stond een heuse fanclub hem op te wachten: vrienden en familie kwamen hem aan de finish massaal feliciteren.

“De tocht is vrij vlot gegaan, ik heb nergens pijn. Wel ben ik enorm moe, ik wil zo snel mogelijk wat gaan slapen”, klonk het. “Onderweg kregen we één zware regenvlaag over ons heen, maar verder waren de weergoden ons gunstig gezind.” Over een deelname in 2020 spreekt Dupont zich nog niet uit. “Op een jaar tijd kan veel gebeuren, ik maak nooit plannen zo ver vooruit.”