Oudste deelnemer Hendrik Dupont (90) is klaar voor 31ste Dodentocht: “Ik zet mij onderweg niét neer, want als ik rust gaat het mis” Els Dalemans

06 augustus 2019

17u43 8 Bornem Hij blaast later dit jaar 91 kaarsjes uit, maar met zijn leeftijd is Hendrik Dupont uit Brasschaat amper bezig. Wél telt hij af naar zijn 31ste deelname aan de Dodentocht. “Hoe oud je bent speelt geen rol, je doorzettingsvermogen maakt het verschil. Ik heb één regel: onderweg stop ik nergens, want als ik rust gaat het mis.”

“Tot mijn 60ste heb ik intensief gevoetbald. Maar toen ik merkte dat mijn snelheid begon af te nemen, zocht ik een andere hobby. Dat is wandelen geworden: ik stapte al naar Compostella, Lourdes, Rome, Genève, Fátima ... In Scherpenheuvel was ik zeker al 88 keer. En ook de Dodentocht staat al 31 jaar op mijn lijstje. Ik moet voor deze 100 kilometer niet speciaal trainen, omdat ik sowieso meermaals per week onderweg ben.”

Vlotter dan vroeger

“Ik krijg regelmatig felicitaties omwille van mijn leeftijd, maar eerlijk: de laatste 5, 6 jaar wandel ik de Dodentocht nog vlotter dan vroeger. Ik moest nog nooit opgeven, omdat ik dat simpelweg niet als een optie zie. Ik vertrek vrijdagavond om 21 uur en ik wandel gewoon door tot aan de eindmeet. De zon kan branden, het kan pijpenstelen regenen, maar ik ga door. Je zal me onderweg nergens zien zitten om even te rusten of een dutje te doen. Ik weet dat het dan misgaat: dan word ik stijf en geraak ik niet meer op weg. Daarom neem ik in elke controlepost mijn bevoorrading mee, en eet en drink ik rustig onderweg.”

De zon kan branden, het kan pijpenstelen regenen,

maar ik ga door. Ik eet en drink gewoon onderweg Hendrik Dupont, wandelaar

“Met het ouder worden voel ik ‘s nachts de vermoeidheid wel meer, maar dit los ik op door voor mijn vertrek enkele glazen cola te drinken. Die houden me wakker en geven me wat extra suiker. Verder heb ik altijd bananen bij voor een energieboost onderweg. Ook investeerde ik in goede stapschoenen, die iets te groot zijn zodat mijn voeten kunnen zwellen zonder pijn te doen. Ook op dit vlak heb ik geluk: ik heb nooit last van pijnlijke blaren. Eén keer ben ik ‘s nachts gevallen: ik was amper 25 kilometer ver toen ik struikelde over een steen. Mijn hand lag open, ik heb mij laten verzorgen bij het Rode Kruis en ben weer vertrokken.”

Jeugdig enthousiasme

“Ik ben niet groot, dus stap niet snel. Ik houd een gemiddeld tempo aan van zo’n 5 kilometer per uur, naar het einde van de Dodentocht toe zelfs maar 4,7. Zo haal ik toch steeds de eindmeet rond 18 uur op zaterdagavond. Bij de start zie ik velen razendsnel vertrekken, 20 kilometer verderop moeten ze hun voeten laten verzorgen of zitten ze te puffen tegen een boom. Al vind ik dat jeugdige enthousiasme ook wel leuk om te zien. Ik hoor anderen wel eens klagen dat ‘de jeugd niets anders kan dan feesten’. Toch wagen ze zich op jonge leeftijd al aan de Dodentocht en dat vind ik geweldig. Zo leren ze doorzetten, op hun tanden bijten als het moeilijk wordt.”

“Het mooie aan de Dodentocht zijn voor mij die uitersten: de ambiance in de dorpen, de stilte onderweg. Ik geniet elk jaar weer van het mooie parcours: de veldwegen, de rustige plekken, de routes door het bos... Ik ben eens op een pasgeboren reebok gestoten én op een kudde everzwijnen. Een half uur later wandel je weer door het feestgedruis. Aan de eindmeet wacht ook dit jaar weer mijn familie en met wat geluk zal dat nog vele jaren zo zijn.”