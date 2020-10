Oude postgebouw wordt decor voor expo van 30 Bornemse kunstenaars Els Dalemans

01 oktober 2020

16u25 3 Bornem Het oude postgebouw in de Boomstraat is van 3 tot en met 7 oktober het decor van de expo van de Bornemse cultuurraad. “‘In the Post Office’ bundelt het werk van 30 kunstenaars, bezoekers kunnen meteen ook het gebouw zelf eens ontdekken”, zegt coördinator Els Snackaert.

“Onze cultuurraad organiseert elke 2 jaar een tentoonstelling, die wordt afgewisseld met ‘open atelierdagen’ bij de kunstenaars thuis. Voor de expo proberen we steeds een unieke locatie te zoeken, in het verleden stelden onze kunstenaars al tentoon in een ondergrondse parkeergarage en in een kerk.”

Postgebouw

“Dit keer mogen we gebruik maken van het oude postkantoor in de Boomstraat, dat net werd aangekocht door de gemeente Bornem. Veel Bornemnaren kennen dit gebouw wel, maar konden er nooit eerder vrij rondlopen. Wij geven hen nu die kans, in combinatie met een tentoonstelling vol werk van eigen bodem.”

Bijzondere reeks

“Alles samen nemen maar liefst 30 Bornemse kunstenaars deel, zij tonen hun schilderkunst, beeldende kunst, tekeningen, fotografie, grafisch werk, ‘mixed media’, linosnede en meer. De opleiding fotografie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans maakte zelfs een bijzondere reeks rond post, gelinkt aan de locatie.”

Verkeerslichten

“Omdat we het geheel coronaveilig willen houden, moeten bezoekers zich aan de ingang registreren. Daar staat ook handgel klaar, wie de expo bezoekt vragen we om niet te lang te blijven stilstaan. Omdat de trap te smal is om veilig te passeren, werkten we daar met verkeerslichten als ludieke oplossing.”

‘In the Post Office’ bezoeken kan gratis van 3 tot 7 oktober telkens van 10 tot 18 uur in het oude postgebouw van Bornem.