Oude bedrijfsloodsen worden omgebouwd tot binnenspeeltuin: “Willen van verloederd terrein weer iets moois maken” Els Dalemans

19 september 2020

11u02 0 Bornem De oude bedrijfsloodsen in Klein-Mechelen in Bornem krijgen een nieuwe invulling. An Verlinden, dochter van Qualiphar-oprichter Eduard Verlinden, zet de schouders onder een project rond ‘binnenrecreatie’. “We willen de loodsen graag opknappen en inrichten als speeldorp met trampolines en meer. Zo maken we van een verloederd terrein weer iets moois voor Bornem.”

De oude bedrijfsloodsen liggen in de driehoek tussen de Rijksweg-N16 en Klein-Mechelen, naast de gebouwen van kringwinkel Spoor 2 en vlakbij de bedrijfssite van Qualiphar. De site kwam in het verleden wel eens negatief in het nieuws, daar wil Verlinden verandering in brengen “De locatie is op dit moment nog verhuurd, maar het gele aanplakbiljet aan de straatkant verraadt dat we inderdaad andere plannen hebben met de site.”

Verbetering voor buurt

“Na het overlijden van papa besloot ik, als jongste van de vijf kinderen, op zoek te gaan naar een nieuwe invulling voor deze plek. Ik wou graag gaan voor een verbetering voor de buurt en een meerwaarde voor de gemeente Bornem. Zo zijn we uitgekomen bij een indoor-speeldorp voor kinderen. Het gemeentebestuur van Bornem reageerde enthousiast, net als de omwonenden en het Agentschap Wegen en Verkeer. AWV zou hier ook graag een fietsostrade realiseren, deze kan meteen mooi aansluiten bij het project.”

Grote parking

“Op dit moment is de administratieve molen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen volop aan de gang. We hopen nog dit najaar groen licht te krijgen, daarna moeten op het terrein zelf nog heel wat werken gebeuren. We willen de bestaande loodsen graag hergebruiken, maar op het dak liggen nog asbestleien. Deze moeten vervangen worden, ook de gevel willen we graag opfrissen. Bovendien wordt op het terrein een grote parking aangelegd, om parkeerhinder in de buurt te vermijden. We mikken op 2021 voor de opening van ons speeldorp.”