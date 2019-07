Oud-directeur muziekacademie brengt concert op uniek orgel Els Dalemans

18u34 1 Bornem Jan Van Landeghem, tot 2015 directeur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem, geeft op zondag 7 juli een concert op het bijzondere Thomas-orgel. “We willen het grote publiek laten genieten van dit bijzondere instrument”, zegt Eugeen Van Lent van de orgelvereniging.

Dertig jaar lang stond Van Landeghem aan het hoofd van de Bornemse muziekschool, verder doceert, componeert en concerteert hij in binnen- en buitenland. “Jan is ook gelegenheidsorganist in de centrumkerk, nu zondag brengt hij er een aantal toppers van het orgelrepertoire van Bach en Buxtehude. Daarna krijgt het publiek de wereldcreatie te horen van 2 Tao-meditaties van deze organist, die zelf meer dan 300 werken componeerde”, klinkt het.

“Van Landeghem zal spelen op het nieuwe Thomas-orgel van de Onze Lieve Vrouw-Sint-Leodegariuskerk, beter bekend als de centrumkerk op het Kardinaal Cardijnplein. Het orgel werd gebouwd in 2013, en is van zo’n uitzonderlijke schoonheid dat organisten uit binnen- en buitenland geregeld dit instrument komen bespelen en bewonderen. Om ook het grote publiek te laten meegenieten, organiseren we een reeks zomerse orgelconcerten. Na het succes van het eerste concert, gebracht door Bart Jacobs, is nu Jan Van Landeghem aan de beurt.”

“Het concert vindt plaats op 7 juli om 15 uur in de centrumkerk, het duurt een klein uurtje en de toegang bedraagt 10 euro. In die prijs zit een drankje achteraf in de tuin van de pastorie inbegrepen. Kaarten reserveren kan via de website van het cultuurcentrum www.terdilft.be, ook ter plaatse zijn nog tickets te koop.”