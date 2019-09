Oud-burgemeester Bornem wordt algemeen directeur Keerbergen Els Dalemans

26 september 2019

15u31 2 Bornem Oud-burgemeester van Bornem Luc De boeck (CD&V) gaat op 1 oktober aan de slag als algemeen directeur -de vroegere gemeentesecretaris- van de gemeente Keerbergen. “Ik blijf gemeenteraadslid in Bornem, de twee zijn perfect te combineren.”

Hij werkte 15 jaar als kabinetsmedewerker van Kris Peeters en was 9 jaar burgemeester in Bornem. Nadat CD&V bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in de oppositiebanken belandde, ging De boeck op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“De werking en organisatie van een lokaal bestuur boeien mij enorm. Daarom besloot ik deel te nemen aan het examen in Keerbergen, samen met maar liefst 50 andere kandidaten. Het was 30 jaar geleden dat ik nog zulke testen aflegde, dus ik was eerlijk gezegd verwonderd en enorm opgelucht dat het zo vlot ging.”

Combinatie met politiek

“Eén van de vragen was vanzelfsprekend hoe ik de job van algemeen directeur in Keerbergen denk te combineren met CD&V Bornem. De afstand tussen beide gemeenten is volgens mij voldoende groot om politieke linken uit te sluiten. Ik besef ook dat je in deze job objectief moet zijn, en dat het de politici zijn die de knopen doorhakken. Een groot voordeel is dat ik als geen ander weet hoe een gemeente werkt, alleen zit ik nu aan de andere kant van de tafel.”

De boeck blijft dus actief als gemeenteraadslid in Bornem. “De 2 zijn voor mij perfect te combineren, en bovendien ook wettelijk toegelaten. Het màg ook druk zijn, ik heb graag heel wat werk op de plank. Aan stoppen denk ik niet. CD&V zit dan wel in de oppositie in Bornem, ik had nog heel wat kiezers en die wil ik niet zomaar teleurstellen. Wat de toekomst brengt, zien we wel. De verkiezingen van 2024 zijn nog veraf, er kan nog zoveel gebeuren. Exact één jaar geleden was het mijn doel om fulltime burgemeester van Bornem te worden, en ook dat draaide anders uit.”