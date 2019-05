Orgelvereniging zet uniek instrument in de kijker met 3 concerten Els Dalemans

21 mei 2019

16u55 0 Bornem De Bornemse Orgelvereniging wil vanaf 2019 jaarlijks 3 concerten organiseren om zo veel mogelijk mensen te laten meegenieten van het Thomas-orgel in de centrumkerk. “Op termijn willen we ook het orgel in de abdij weer speelklaar maken.”

“Het nieuwe Thomas-orgel van de Onze Lieve Vrouw-Sint-Leodegariuskerk beter bekend als de Bornemse centrumkerk op het Kardinaal Cardijnplein- werd in 2013 gebouwd en is van een uitzonderlijke schoonheid. Organisten uit binnen- en buitenland komen geregeld dit instrument bespelen en bewonderen. Er werden ook al verschillende cd’s met dit orgel opgenomen, en telkens wordt door de gespecialiseerde pers gewezen op de prachtige tonaliteit van het orgel”, zegt Eugeen Van Lent van de orgelvereniging.

“We willen nu ook het grote publiek meer laten genieten van dit bijzondere instrument. Daarom plannen we onze ‘Orgelzondagen’: drie unieke, zomerse orgelconcerten met drie top-organisten van eigen bodem. Na elk concert schenken we een heerlijke Bornem Tripel of Dubbel in de tuin van de pastorie.”

“We gaan van start op 2 juni, dan brengt Bart Jacobs Italiaanse concerto’s van J.S. Bach en A. Vivaldi. Bart is organist-titularis van de kathedraal Sint Goedele in Brussel, organist in onze O.L. Vrouw–Sint-Leodegariuskerk in Bornem en leraar orgel in de Academie Muziek, Woord en Dans in Bornem.”

“Eén maand later, op zondag 7 juli, is Jan Van Landeghem aan de beurt. Hij brengt werken van J.S. Bach en zijn voorgangers. Jan is oud-directeur van de Academie voor Muziek, Woord en dans van Bornem en gelegenheidsorganist in de centrumkerk. Raf Vandermeulen, directeur van de academie van Hamme en oud-leraar orgel aan de academie van Bornem, sluit het rijtje af. Hij brengt op zondag 8 september de Goldbergvariaties van J.S. Bach.”

“We willen onze orgelzondagen op termijn ook graag in de Bornemse abdijkerk organiseren. Dit is nu echter nog niet mogelijk omwille van de grote renovatiewerken aan de abdij, die volop aan de gang zijn. Bovendien moet ook het orgel zelf eerst opnieuw volledig in orde en speelklaar gemaakt worden.”

De 3 orgelconcerten op 2 juni, 7 juli en 8 september vinden telkens plaats om 15 uur in de centrumkerk in Bornem. Plaatsen reserveren aan 10 euro kan via cultuurcentrum Ter Dilft: 03/890.69.30. en www.terdilft.be.