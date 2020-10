Orgelvereniging pakt uit met primeur: eerste vrouwelijke orgelist concerteert in centrumkerk



Els Dalemans

06 oktober 2020

17u22 0 Bornem De Orgelvereniging Bornem pakt uit met een primeur. “Op 11 oktober ontvangen we voor het eerst een vrouwelijke orgelist voor ons laatste orgelconcert van de zomerreeks in de centrumkerk. We hopen op een grote opkomst, na een zomer vol annulaties en wijzigingen”, zegt voorzitter Eugeen Van Lent.

“We organiseerden de voorbije maanden voor het tweede jaar op rij een reeks orgelconcerten op het unieke Thomas Orgel. Dit jaar verliep alles echter een pak moeilijker door de coronacrisis en bijhorende maatregelen. We hebben verschillende keren moeten schuiven met data, en organiseren daarom op zondag 11 oktober een uitgesteld concert van 16 augustus.”

Onderscheiding

“Het is de eerste keer dat we een vrouwelijke orgelist mogen verwelkomen in Bornem, en wat voor één. Lieve Van de Rostyne studeerde af met grote onderscheiding aan het Lemmensinstituut te Leuven, daarna trok ze naar het Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon, Frankrijk. Van de Rostyne nam door de jaren heen deel aan verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland, en behaalde meermaals een podiumplaats.”

Orgelcomité

“Deze getalenteerde muzikante geeft orgel- en harples aan verschillende academies, concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en begeleidt andere solisten en koren. Ze nam meerdere CD’s op waarbij ze unieke orgels bespeelde. Van de Rostyne is titularis-organist in de St.-Martinuskerk en de Bareldonkkapel in Berlare en de O.L.Vrouw-ten-hemel-opgenomenkerk in Overmere, waar ze ook lid is van het orgelcomité.”

Veiligheidsvoorschriften

Het Thomas Orgel van de centrumkerk van Bornem is bekend in binnen- en buitenland. Het werd gebouwd in 2013, regelmatig komen organisten naar Klein-Brabant afgezakt om het instrument te bespelen en bewonderen. De Orgelzondagen werden dan ook opgericht om het instrument extra in de kijker te zetten.

“Tijdens het orgelconcert op 11 oktober in Bornem mag het publiek zich verwachten aan werk van J.S. Bach, Chr. Rinck en F. Mendelssohn. We respecteren tijdens dit concert alle nodige veiligheidsvoorschriften, ‘social distancing’ is gegarandeerd. Er worden maximum 100 toehoorders toegelaten, reserveren is verplicht via www.terdilft.be.”