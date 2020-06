Orgelconcerten mogelijk in centrumkerk: “We respecteren alle veiligheidsvoorschriften” Els Dalemans

15 juni 2020

16u10 0 Bornem De geplande orgelconcerten in de centrumkerk van Bornem kunnen toch doorgaan zoals gepland. “We organiseren één editie via streaming, daarna is het publiek weer live welkom. Zo kan je in Bornem terecht voor één van de weinige zomerconcerten van 2020”, zegt Eugeen Van Lent van de Orgelvereniging Bornem.

Het Thomas-orgel van de centrumkerk van Bornem is bekend in binnen- en buitenland. Het werd gebouwd in 2013, regelmatig komen organisten uit binnen- en buitenland naar Klein-Brabant afgezakt om het instrument te bespelen en bewonderen. De Orgelzondagen werden dan ook opgericht om het instrument extra in de kijker te zetten.

Bang afwachten

“Na onze zomerconcerten van 2019, waren we klaar voor een tweede editie. Maar toen kwam de coronacrisis, en viel alles stil. Het was de voorbije weken voor ons -net als voor vele anderen- dan ook bang afwachten en wikken en wegen. Wat zal de Veiligheidsraad beslissen? Kunnen we zelf genoeg maatregelen nemen om onze concerten veilig te organiseren? Nu net voor de zomervakantie hebben we eindelijk wat meer duidelijkheid.”

Streaming

“We organiseren één streamingconcert, op 25 juni om 20.30 uur, dat te bekijken is via Facebook en Youtube. Bart Jacobs speelt die avond werken van Krebs, Gerber en Bach. Daarna gaan we weer aan de slag in de kerk zelf. Op zondag 5 juli speelt Nicolas De Troyer werken van Buxtehude, Bach en Alain, op zondag 16 augustus verwachten we Lieve Van de Rostyne met werken van Bach, Rinck en Mendelssohn. Op zondag 13 september speelt het orgelduo 422play, met Reitze Smits en Bart Jacobs, werken van Purcell, Handel en Mozart.”

100 toehoorders

“We respecteren alle nodige veiligheidsvoorschriften, ‘social distancing’ is gegarandeerd. Zo kunnen we toch een reeks concerten aanbieden, een activiteit die deze zomer niet vanzelfsprekend is. Per concert worden maximum 100 toehoorders toegelaten, reserveren is verplicht en kan via www.terdilft.be.”