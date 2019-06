Organisator Hoogtij blikt tevreden terug op eerste editie (met “fenomenale” Kasteelfeesten) Wannes Vansina

16 juni 2019

Het was vandaag feest in de Scheldevallei. Hoogtij bood een brede waaier aan activiteiten georganiseerd door 22 gemeenten, 14 regionale partners en 33 verenigingen. Coördinator Lise Neirinckx was tevreden, al merkte ze wel dat de naam nog moet groeien. “Het was goed voor een eerste editie. Veel wandelingen en fietstochten waren goed bezet, een aantal activiteiten uitverkocht. Op de boten was er in de voormiddag wel redelijk weinig volk. Voor een eerste editie ben ik tevreden.” Een van de deelnemers was Kasteel d’Ursel, dat voor de vierde keer de Kasteelfeesten organiseerde. Het was er op de koppen lopen. “Fenomenaal. Een overrompeling”, zegt beheerder Koen De Vlieger. “De bezoekers kwamen met duizenden en duizenden, het is pompen of verzuipen. Het thema, een 19de-eeuws doopfeest met kermis en circus, sloeg duidelijk aan.”