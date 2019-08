Orde van Hingene zoekt fotografen voor nieuwe expo Els Dalemans

20 augustus 2019

12u07 0 Bornem De erfgoedkundige vereniging ‘Orde van Hingene’ gaat op zoek naar fotografen die mee de schouders willen zetten onder de expo ‘Hedendaags Verleden’. “We tonen een heleboel oude foto’s, en willen graag naast elk beeld van toen een nieuwe foto plaatsen.”

“Begin oktober openen we de deuren van onze zesde tentoonstelling, dit keer tonen we het straatbeeld, bekende landschappen en gebouwen van Hingene, vroeger en nu. We maakten een selectie van de mooiste oude foto’s van Hingene, Wintam en Eikevliet. We willen nu graag naast elke oude foto een nieuw exemplaar plaatsen. Deze foto moet op exact dezelfde plaats genomen worden, zodat je op de beelden duidelijk ziet wat er in de loop der tijd op die locaties allemaal veranderd is”, zegt voorzitter van de Orde van Hingene Björn Van Eetvelt.

“We willen graag zo veel mogelijk inwoners van onze gemeente betrekken bij dit project. Onder andere de amateurfotografen van fotoclub Flash! uit Hingene waren meteen enthousiast, en we kunnen ook beroep doen op enkele professionele fotografen. Maar we zoeken nog meer helpende handen -professionele of amateurfotografen- die voor ons een deel van de vele nieuwe beelden willen maken. Wie wil helpen, kan contact opnemen via eenhartvoorhingene@gmail.com.”

“Met deze zesde expo willen we ons lokaal erfgoed bij het grote publiek onder de aandacht brengen. De interesse voor erfgoed wordt trouwens alsmaar groter, dat zien we aan het aantal bezoekers op onze website én de opkomst tijdens onze vorige tentoonstellingen.”