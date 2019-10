Orde van Hingene stelt expo en bijhorend fotoboek voor Els Dalemans

04 oktober 2019

16u12 0 Bornem ‘Hedendaags Verleden’, zo heet de nieuwe expo van de Orde van Hingene. De heemkring opent de deuren van deze tweedaagse tentoonstelling op zaterdag 5 en zondag 6 oktober.

“Voor deze zesde tentoonstelling van onze Orde selecteerden we een reeks oude foto’s van bekende landschappen en gebouwen van Hingene, Wintam en Eikevliet. De oudste foto dateert van 1899. Ons doel was om naast elke oude foto een nieuw exemplaar te plaatsen. Zo kunnen bezoekers op de expo ontdekken wat er in de loop der tijd op die locaties allemaal veranderd is”, zegt voorzitter van de Orde van Hingene Björn Van Eetvelt.

154 beelden

“Om die klus te klaren, kregen we hulp van 11 geëngageerde fotografen. Zij gingen de voorbije maanden op stap om samen 154 oude foto’s vanop dezelfde locatie en vanuit hetzelfde perspectief digitaal vast te leggen. We zijn de professionele en amateurfotografen, en fotoclub Flash! uit Hingene, enorm dankbaar. Zonder hun hulp kon deze expo niet plaatsvinden.”

Fotoboek

“Het resultaat kan je nu zaterdag 5 en zondag 6 oktober, telkens van 11 tot 19 uur, ontdekken tijdens de gratis expo in de zaal van taverne Sint-Margaretha, Sint-Margarethaplein 4 in Wintam (Bornem). We maakten van de gelegenheid gebruik om de foto’s meteen te bundelen in een fotoboek. Dat telt 156 pagina’s met gedetailleerde reproducties van oude postkaarten en de nieuwe foto’s van de gemeenten Hingene, Wintam en Eikevliet in full color. Dit collector item bestellen kan tijdens de expo.”