Orde van Hingene gaat op zoek naar oude foto's met mobiele scanner Els Dalemans

11 september 2019

13u58 0 Bornem De heemkundige vereniging ‘Orde van Hingene’ trekt op vrijdag 13 september met een mobiele scanner naar de avondmarkt in Hingene (Bornem). Het doel is om zo veel mogelijk oude, analoge foto’s uit de streek digitaal te verzamelen.

“Heel wat inwoners hebben thuis prachtige foto’s uit de oude doos liggen, waar té weinig mee gebeurt. Vaak hebben die foto’s voor de eigenaar een grote emotionele waarde, zij willen deze dus niet zomaar aan ons schenken of uitlenen. Daarom schaften we ons een mobiele scanner aan, waarmee we naar evenementen in de streek kunnen trekken”, zegt Ivo Van Aken van de Orde van Hingene.

“We roepen mensen op om hun oude foto’s mee te brengen, zo kunnen wij ze ter plaatse meteen inscannen en opslaan. De eigenaar krijgt zijn kostbare bezit onmiddellijk weer mee naar huis, wij kunnen ons archief vergroten en met de ingezamelde beelden in de toekomst bijvoorbeeld tentoonstellingen per thema uitwerken.”

De Orde van Hingene zal aanwezig zijn met de mobiele scanner tijdens de avondmarkt in Hingene op vrijdag 13 september van 17 tot 21 uur.