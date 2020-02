Oprit N16 wordt 7 weken lang afgesloten voor paddentrek Els Dalemans

20 februari 2020

14u56 0 Bornem De gemeente Bornem sluit de oprit ‘Buitenland’ van de N16 tot en met 7 april af voor de paddentrek. “Het kruispunt met Vitsdam blijft wel open, buiten de inwoners van Buitenland zelf verwachten we toch niet veel passage”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gülhan (N-VA).

In de loop van de februari ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap, en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Heel wat natuurverenigingen helpen de dieren een handje door paddenschermen en -tunnels te plaatsen, de gemeentebesturen vragen daarom de inwoners om uit te kijken voor overstekende padden, kikkers en salamanders. Bornem gaat echter nog een stapje verder, en sluit de oprit van de N16 ter hoogte van Buitenland bijna 7 weken lang af voor de paddentrek.

Via Vitsdam

“Het gaat hier om de laatste oprit voor de spoorwegbrug, in de richting van Temse. De bewoners van Buitenland kunnen het gehucht dus nog vlot bereiken via de verkeerslichten aan de Vitsdam. En buiten de inwoners worden er in dit seizoen niet al te veel mensen in Buitenland verwacht” zegt Gülhan. “We sluiten deze oprit aan de spoorwegbrug ook op andere momenten af, bijvoorbeeld bij werken aan de Scheldebrug. Dan proberen automobilisten binnendoor te rijden om files te vermijden, wij geven dat sluipverkeer op deze manier geen kans.”