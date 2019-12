Oppositie probeert besparingen tegen te houden: “meerjarenplan staat vol asociale maatregelen” Els Dalemans

18 december 2019

17u35 14 Bornem Oppositiepartij CD&V probeerde tijdens de jongste gemeenteraad in Bornem met een amendement de aangekondigde besparingen van de nieuwe bestuursmeerderheid tegen te houden. “In het nieuwe meerjarenplan gaat té weinig aandacht naar de Oppositiepartij CD&V probeerde tijdens de jongste gemeenteraad in Bornem met een amendement de aangekondigde besparingen van de nieuwe bestuursmeerderheid tegen te houden. “In het nieuwe meerjarenplan gaat té weinig aandacht naar de sociaal zwakkeren , en door nieuwe aanwervingen jaagt men de kosten onnodig de hoogte in”, zegt Luc De boeck (CD&V). Het amendement werd echter verworpen, het meerjarenplan goedgekeurd.

“We zijn allesbehalve blij met dit meerjarenplan, waarbij de nieuwe meerderheid twee grote, foute keuzes maakt. Eerst en vooral worden de kosten de hoogte in gejaagd door nieuwe aanwervingen op hoger niveau. Men moet eerst gaan voor een grondige doorlichting van de takenpakketten van de huidige medewerkers van onze gemeente. Wij stellen voor om de bijkomende aanwervingen van 5 personen daarom ‘on hold’ te zetten”, zegt De boeck.

Schoolzwemmen

“Bovendien worden de besparingen vooral gezocht bij de sociaal zwakkeren, men houdt té weinig rekening met de mensen achter de cijfers. Het dienstencentrum in Bornem sluiten kàn voor ons niet, de tarieven van het schoolzwemmen mogen niet omhoog, de huwelijken moeten gratis blijven. Ook de besparingen op de werking van ons CC Ter Dilft kunnen voor CD&V niet, net als de retributie voor verhuur van materiaal aan onze verenigingen. Dit is niet meer het warme en sociale Bornem waar voor iedereen wordt gezorgd.”

“We lezen in het nieuwe plan ook maar weinig over klimaat, over inspraak en participatie, over plannen voor de deelgemeenten. Het is duidelijk dat dit plan met donkerblauwe inkt werd geschreven, de inbrengt van de linkse partijen ontbreekt volledig.”

Dienstencentrum

Ook Wim Verheyden (Vlaams Belang) uitte zijn bedenkingen. “Is een kost van 137.000 euro per jaar te véél voor een dienstencentrum waar onze senioren terecht kunnen voor maaltijden en activiteiten? U wil ook de serviceflats verkopen, maar privé-investeerders willen winst maken. Hoe lang gaan zij zich aan de huidige huurprijzen houden?”

CD&V diende daarom een amendement in, in een poging het meerjarenplan nog te wijzigen. Vlaams Belang onthield zich, de andere partijen stemden tegen waarop de wijziging werd verworpen en het meerjarenplan goedgekeurd.