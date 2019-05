Opnieuw snelheidsduivel en te hoge trucks betrapt aan werken van Oude Scheldebrug TVDZM

30 mei 2019

De lokale politie van Klein-Brabant heeft opnieuw controle-acties gehouden ter hoogte van de werken aan de Oude Scheldebrug. 2.000 autobestuurders werden gecontroleerd op snelheid, 46 ervan reden te snel. “Een iemand reed maar liefst 63 kilometer per uur”, meldt de politie op Facebook. “Dat is 33 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten.” Aan de werken telt er momenteel een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Dit om de veiligheid van de arbeiders te verzekeren. De brug wordt momenteel gerenoveerd. Daarom werden er ook stelling geplaatst. Om dit niet te beschadigen of de arbeiders te verwonden, telt er ook een maximale hoogte van vier meter. Vrachtwagens die groter zijn moeten dus omrijden. “Alleen werden er vier vrachtwagens betrapt die te hoog waren”, klinkt het nog. “Alle vier werden geverbaliseerd.”