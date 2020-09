Opnieuw orgelconcerten mogelijk in centrumkerk: “Maximaal honderd toeschouwers laten genieten van unieke instrument” Els Dalemans

07 september 2020

14u37 1 Bornem De Orgelvereniging Bornem mag weer orgelconcerten organiseren in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegariuskerk van Bornem. Eerdere concerten werden omwille van de coronacrisis geannuleerd. “We zijn blij dat we honderd toeschouwers toch weer live kunnen laten genieten van dit unieke instrument” zegt Eugeen Van Lent van de Orgelvereniging Bornem.

Het Thomas-orgel van de centrumkerk van Bornem is bekend in binnen- en buitenland. Het werd gebouwd in 2013, regelmatig komen organisten uit binnen- en buitenland naar Klein-Brabant afgezakt om het instrument te bespelen en bewonderen. De Orgelzondagen werden dan ook opgericht om het instrument extra in de kijker te zetten.

Chaos

Na een eerste succesvolle zomer in 2019, zorgt de coronacrisis dit jaar voor wat meer chaos. “Door de verstrengde coronamaatregelen konden we tot nu toe slechts één concert organiseren. Nu zondag 13 september mogen we een tweede keer publiek ontvangen, en we hopen in oktober nog een orgelzondag editie te kunnen organiseren.”

Orgelduo

“Dit weekend verwachten we het orgelduo 422play voor een uitzonderlijk orgelconcert voor 4-handig en 4-voetig orgel. Bart Jacobs en Reitze Smits zijn twee organisten met internationale faam, de naam van het duo verwijst naar de titel van oude Engelse muziek voor twee spelers aan één klavier.”

Dialoog

“Jacobs en Smits maken niet alleen gebruik van het prachtige Thomas-orgel, maar schakelen ook een tweede orgelpositief in zodat beide instrumenten met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het programma bestaat uit muziek die maar zelden gehoord is op orgel, met bewerkingen van orkestmuziek van H. Purcell, G.F. Händel, J.S. Bach en F. Mendelsohn.”

100 toeschouwers

“Omwille van de coronamaatregelen mogen we maximaal 100 toeschouwers ontvangen, zij kunnen tickets kopen via de website van het Bornemse CC Ter Dilft. Alle veiligheidsvoorschriften en regels in verband met ‘social distancing’ worden gerespecteerd.”