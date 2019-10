Open evaluatieavond als afsluiter van tragewegenproject Els Dalemans

15 oktober 2019

14u56 0 Bornem De inwoners van Hingene (Bornem) kunnen op donderdag 17 oktober een laatste keer hun stem laten horen over de lokale trage wegen tijdens een ‘open evaluatieavond’. Hiermee wordt het tragewegendebat van de voorbije maanden afgerond.

“We organiseren nu donderdag vanuit de gemeente Bornem, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Antwerpen deze ‘open evaluatieavond’. We bieden de aanwezigen enkele inspirerende vragen en doe/denk-momenten aan om hen zo te laten nadenken en overleggen over het best mogelijke netwerk van trage wegen in het dorp. We zoeken samen uit waar zulke verbindingen wenselijk zijn en of ze daar ook haalbaar zijn. Ons doel is zo veel mogelijk mensen van dit netwerk gebruik te laten maken: wandelaars en fietsers, ruiters, landbouwers, jeugdverenigingen en meer”, zegt Eva Galle van Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Het tragewegenproject in Hingene loopt al enkele maanden. “Het was alweer meer dan 10 jaar geleden dat de trage wegen in Bornem voor het eerst in kaart gebracht werden. We vonden het daarom hoog tijd om te kijken hoe het vandaag met die wegen is gesteld. We zijn begonnen in Hingene, waar we met de hulp van inwoners en wandelaars de voorbije maanden de trage wegen onder de loep namen. De conclusies van dit project en deze avond worden door Regionaal Landschap Schelde-Durme gebundeld in een adviesnota. Deze wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur van Bornem, dat zo meteen een praktische leidraad in handen heeft om de trage wegen in Hingene op te waarderen.”

De Open Evaluatieavond start om 20 uur in het Gemeenschapshuis van Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.