Ook Bornem verplicht mondmaskers op wekelijkse markt Tim Van Der Zeypen

18 juli 2020

11u20 0

Na Duffel gaat nu ook Bornem mondmaskers verplichten op de wekelijks markt. Het verplicht verder ook het gebruik van mondmaskers in alle gemeentelijke gebouwen. Begin deze maand besliste de federale overheid al dat het dragen van mondmaskers verplicht werd in onder ander winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. Het college van de burgemeester en schepen besliste nu zelf om het verplicht dragen van mondmaskers uit te breiden. “Hiermee willen we de veiligheid van onze inwoners, het gemeentepersoneel alsook de marktbezoekers nog meer versterken”, luidt het bij de gemeente. “Het hervatten van het sociale leven brengt extra risico’s met zich mee waar we graag op willen anticiperen. Met deze maatregel willen we de inwoners, het gemeentepersoneel en marktbezoekers maximaal beschermen.”