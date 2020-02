Onderzoek met 3D-camera’s moet fietsoversteek aan Puursesteenweg veiliger maken Els Dalemans

05 februari 2020

17u23 0 Bornem De provincie Antwerpen en het gemeentebestuur van Bornem zoeken, met de hulp van 3D-camera’s, de geschikte manier om de fietsoversteek aan de Puursesteenweg veiliger te maken. “Met de camera’s konden we het gedrag van alle weggebruikers volgen en analyseren, en zo de juiste oplossing zoeken voor dit zwarte punt”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

Het aantal ongevallen op het kruispunt van de Puursesteenweg en de fietsostrade in Bornem –een gevaarlijke kruising van auto-, trein- en fietsverkeer – is niet meer te tellen. De voorbije maanden werden rondom het zwarte punt daarom al extra snelheidsremmers en waarschuwingsborden geplaatst, maar nu gaat men nog een stapje verder. “We kregen van ProvAnt de vraag of we wilden meewerken aan een project met 3D-camera’s natuurlijk gingen we meteen op dat voorstel in”, zegt Gulhan.

Artificiële intelligentie

“Voor het onderzoek werden vier 3D-camera’s vanuit Zweden naar Bornem gehaald, de gemaakte beelden werden verwerkt met artificiële intelligentie (AI). Zo konden de bewegingen van alle deelnemers aan het verkeer geregistreerd en geanalyseerd worden.”

“Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat fietsers en voetgangers niet alleen langs weerskanten van de spoorweg rechtdoor oversteken, maar ook de oversteek zelf kruisen. Ze gebruiken de enkelrichtingsfietspaden dus in dubbelrichting. De bochten aan de fietsoversteken blijken ook heel scherp te zijn, dit zorgt natuurlijk voor gevaarlijke situaties.”

Maatregelen

“Nu we een beter inzicht hebben in de manier waarop dit kruispunt wordt gebruikt, kunnen we samen op zoek gaan naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. We ontvingen al enkele voorstellen, die we nu verder gaan bekijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook de automobilisten extra waarschuwen, nog meer belijningen aanbrengen...”

De provincie Antwerpen werd met dit gedragsonderzoek voor verkeersveiligere fietsostrades door middel van cameratechnologie genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).