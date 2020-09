Onderhandelingen over jongerencentrum in jeugdhuis Kadee nog steeds aan de gang: “Corona zorgt voor vertraging” Els Dalemans

15 september 2020

12u23 0 Bornem De onderhandelingen over de plannen van de gemeente Bornem om een jongerensite te maken van het voormalige jeugdhuis Kadee in de Barelstraat zijn nog steeds niet rond. “De verstrengde maatregelen zorgden voor vertraging”, zegt jeugdschepen Saadet Gülhan (N-VA). “Verschuil u niet voor àlles achter de coronacrisis”, reageert gemeenteraadslid Luc De boeck (CD&V).

Het Bornemse jeugdhuis Kadee hield, na meer dan een halve eeuw, in april 2019 op te bestaan. Vanuit het jeugdhuis werden een hele reeks andere verenigingen opgericht, waarvan de bekendste de 100 kilometer Dodentocht is. Omdat de site van Kadee nu niet meer gebruikt wordt, lanceerde Gülhan in december 2019 het plan om het geheel aan te kopen en een nieuwe invulling te geven.

Verstrengde maatregelen

De Bornemse oppositie, met Wim Verheyden (Vlaams Belang) en Luc De boeck (CD&V) op kop vroegen om een stand van zaken in het dossier. “We hebben de voorbije maanden gepraat met de overkoepelende vzw Dodentocht, het laatste gesprek dateert van april”, zegt Gülhan. “We deden toen een voorstel, en de Dodentocht-beheerraad vroeg wat tijd om hierop te reageren. Een nieuw overleg stond gepland voor midden augustus, maar die bijeenkomst werd geannuleerd omwille van de verstrengde provinciale coronamaatregelen. We zoeken op dit moment naar een nieuwe datum voor een volgend overleg.”

Duidelijkheid in september

“We zien het Kadee-gebouw nog steeds als de ideale locatie voor een jongerencentrum, en hopen in september toch meer duidelijkheid te krijgen in dit dossier. We willen natuurlijk niet over één nacht ijs gaan, maar de onderhandelingen evolueren stilaan positief.” Volgens De boeck moet de meerderheid zelf meer initiatief nemen in dit dossier. “Verschuil u niet volledig achter de coronacrisis. Neem uw telefoon en dring bij de verantwoordelijken binnen de Dodentocht aan op overleg. De coronacrisis maakt vele zaken ingewikkelder, maar dossiers onderhandelen en voorbereiden moet nu toch nog wél lukken.”

Eén miljoen euro

Bornem voorziet een totaalbudget van één miljoen euro voor de aankoop en eventuele renovatie van de site. “We moeten nog bekijken of de lokalen in de huidige staat nog goed genoeg zijn om al mee van start te gaan, of een renovatie toch dringend is. Ons doel is in elk geval om op 1 miljoen af te ronden.” Het gemeentebestuur wil van Kadee een laagdrempelige ontmoetingsplek maken voor de Bornemse jeugd. De gemeente wil er zelf activiteiten voor jongeren organiseren, de opstart van een nieuw jeugdhuis is mogelijk en ook een project rond maatschappelijk kwetsbare jongeren is een optie.