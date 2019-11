Omer en Mariette vieren dubbel jubileum Els Dalemans

21 november 2019

19u03 0 Bornem Voor Omer Pepermans en Mariette Spiessens uit Bornem is 2019 een dubbel feestjaar. Het koppel stapte 65 jaar geleden in het huwelijksbootje, man en vrouw zijn bovendien al 50 jaar onafgebroken lid van sp.a Bornem. Ze werden voor de gelegenheid in de bloemetjes gezet door schepen van burgerlijke stand Elke Cuyt (IEDEREENBORNEM), voorzitter van de Bornemse sp.a Ivan Van der Taelen en penningmeester Rony Cuyt.

“Omer en Mariette zijn geboren en getogen Bornemnaren, die zich maar liefst een halve eeuw geleden bij de socialistische partij aansloten. We konden in de loop der jaren altijd op hen rekenen voor hulp en steun bij allerlei activiteiten van onze Bornemse afdeling. Hun enige dochter was 15 jaar lang OCMW-raadslid voor sp.a, hun schoonzoon was jarenlang voorzitter van de Bornemse afdeling”, zegt Cuyt.

“Omer werkte zijn leven lang op de scheepswerf Cockerill, Mariette was aan de slag bij kauwgomproducent Clark Gum in Bornem. Ook eens gepensioneerd bleef het koppel erg actief: nu nog steeds trekken ze er -ondanks hun hogere leeftijd- samen op uit naar de wekelijkse markt, gaan ze iets drinken op café... We vonden dat niet alleen de huwelijksverjaardag, maar ook het gouden lidmaatschap van dit koppel een bloemetje verdiende.”